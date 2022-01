Amerikaanse concurrentiewaakhond mag Facebook voor de rechter brengen

De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC mag Facebook voor de rechter brengen. Dat heeft een rechter dinsdag beslist. Dat is slecht nieuws voor de socialenetwerksite, die geprobeerd had om de beschuldigingen rond zijn dominante positie op de markt ongedaan te maken.

De rechter in Washington heeft beslist dat de nieuwe klacht van de FTC van augustus ontvankelijk is. Een eerdere zaak van de FTC werd door dezelfde rechter nog afgewezen.

Obstakels

Volgens de rechter zal de FTC “ongetwijfeld obstakels tegenkomen bij het bewijzen van de beschuldigingen”, aldus de rechter. Maar “de feiten zoals ze deze keer gepresenteerd zijn, zijn meer solide en gedetailleerd dan de vorige keer”. De FTC had in haar nieuwe klacht meer argumenten toegevoegd, vooral rond de ontwikkeling van het aantal gebruikers en de analyse van de tijd die mensen op het platform doorbrengen.

De rechter gaat ook niet in op de vraag van Meta - het moederbedrijf van Facebook - om de zaak te seponeren omdat er geen geldig bewijzen zijn, aldus het bedrijf. Volgens Facebook is de voorzitster van de FTC, Lina Khan, niet neutraal, maar volgens de rechter moet ze dat niet zijn.

Monopolie

De FTC beschuldigt Facebook er onder meer ervan een monopoliepositie te hebben op de markt van de online netwerken. Facebook zou ook de platformen Instagram en WhatsApp hebben gekocht om dat monopolie op een oneerlijke manier te beschermen. De FTC vindt dan ook dat de overnames moeten worden teruggedraaid.

Facebook kocht Instagram in 2012 voor ongeveer 1 miljard dollar en WhatsApp in 2014 voor uiteindelijk 22 miljard dollar. Instagram heeft vandaag ongeveer een miljard gebruikers, WhatsApp heeft er twee miljard. De overnames werden door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten goedgekeurd. Naast de FTC hadden meer dan 40 staten een rechtszaak aangespannen tegen de deals, maar die werden in juni naar de vuilbak verwezen.