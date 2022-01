Nieuw spoor in bijna 15 jaar oude verdwijningszaak van tienerjongen: twee mannen opgepakt

Twee mannen zijn in het Verenigd Koninkrijk opgepakt in het kader van een 15 jaar oude verdwijningszaak. In Doncaster verdween toen een 14-jarige jongen, die tot op vandaag vermist is.

Andrew Gosden (14) werd het laatst gezien op 14 september 2007 in het Engelse Balby, om 8.30 uur ’s ochtends. Zijn ouders dachten dat hij naar school vertrokken was, maar zodra ze gaan werken waren keerde hij terug en deed hij zijn schooluniform uit. Hij trok andere kledij aan, haalde 200 pond af aan een bankautomaat en trok naar het station van Doncaster. Daar kocht hij een kaartje voor een enkele reis met de trein naar Londen. Om 9.35 uur nam hij de trein, en op camerabeelden is te zien hoe hij daar om 11.20 uur uitstapt. Daarna werd niets meer van hem vernomen.

Op 8 december van vorig jaar werden bijna 15 jaar later plots twee mannen opgepakt. Het gaat om personen van 38 en 45 jaar die verdacht worden van ontvoering en mensenhandel in Londen, zo melden Britse media. Ze werden allebei wel opnieuw vrijgelaten, maar wel onder voorwaarden. Het gaat om de twee eerste arrestaties in de zaak.

“Onze prioriteit op dit moment is de familie van Andrew ondersteunen”, zegt Andy Knowles van de lokale politie aan BBC. “Terwijl wij deze nieuwe piste in de zaak onderzoeken. We staan in contact met hen.”