Eerste geëvacueerden terug naar huis na vulkaanuitbarsting op La Palma

Doordat overal as en lava ligt, is de terugkeer van bewoners geen eenvoudige opgave. Zo zijn waterleidingen beschadigd waardoor op veel plekken geen stromend water is. Ook blokkeert de lava een belangrijke weg in de Adriane-vallei.

“We hebben veel op te ruimen. Er is veel as en veel troep, het is vreselijk”, vertelt de 57-jarige Carmen Acosta die met haar bejaarde ouders samenwoont. Zij verwacht dat de schoonmaak meer dan zes maanden gaat duren.

De vulkaan barstte uit op 19 september, voor het eerst in vijftig jaar. Na 85 dagen, op eerste kerstdag, werd het natuurgeweld voorlopig ten einde verklaard. De lava heeft circa 2.900 gebouwen en ook landbouwgrond verwoest, maar er vielen geen slachtoffers. De schade wordt geschat op bijna 900 miljoen euro. Naast de duizenden mensen die de opdracht kregen hun woning achter te laten, mochten anderen regelmatig hun huis niet uit vanwege giftige zwaveldampen.