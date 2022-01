Serge met zijn kleinzoon - Serge in ‘First dates’

Paul Sterckx (54) leek de droomprins voor Linda Poels (58) aan wie hij in het tv-programma ‘First dates’ werd gekoppeld. Maar kort na hun tweede date werd bij Paul kanker vastgesteld. Op 25 december is hij overleden. Zijn zoon Serge getuigt: “De rugpijn die hij voelde, leek normaal, maar dat was het niet”