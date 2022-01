Frankrijk in de ban van wansmakelijk filmpje: 67-jarige voetganger meegesleurd door inzittenden van auto, twee mannen opgepakt

Een golf van verontwaardiging trekt door Frankrijk door een filmpje dat op sociale media verschenen is. Daarin zie je hoe de inzittenden van een auto voetgangers vastnemen bij hun kledij of hun arm en hen vervolgens al rijdend meesleuren, waarna ze losgelaten worden en zwaar op de grond vallen. Een van de slachtoffers is een 67-jarige man. Twee verdachten zijn opgepakt.

Wansmakelijk is het, hoe de inzittenden van de auto voetgangers laten meerennen met hun rijdende auto en hen vervolgens lossen. Je ziet in het filmpje, gemaakt in de Franse gemeente Noisy-le-Sec, hoe de slachtoffers smeken om hen los te laten en vervolgens hard op de grond vallen. “Zot gelachen vanavond”, schreef de maker van de filmpjes erbij.

Al zeker twee mannen werden zondagavond het slachtoffer van de mannen, zo blijkt uit de video. Een van hen is een 67-jarige man die nog in het ziekenhuis ligt. Hij liep verwondingen op aan het gezicht en aan zijn arm. Ook een 64-jarige vrouw werd door de mannen vastgegrepen. Zij brak daarbij een schouder en een voet en diende als eerste een klacht in tegen de daders.

De bestuurder (24) en de filmende passagier, ook een twintiger, zijn opgepakt door de politie. Het gaat om mannen die al bekend waren bij de politie, onder meer voor diefstal met geweld en drugsgerelateerde feiten. Zij zouden hun slachtoffers eerst om een sigaret gevraagd hebben en hen vervolgens vastgegrepen hebben.