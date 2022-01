Diefstal wordt dader fataal: auto-eigenaar treft ‘s ochtends levenloze lichaam aan van man onder wagen

De poging om een dure katalysator te stelen van onder een auto, is een 53-jarige man uit Rotterdam fataal geworden.

De eigenaar van het voertuig, een Toyota Prius, vond het slachtoffer maandagmorgen onder zijn auto die aan de Gordelweg stond geparkeerd. De man wilde zijn dochtertje naar school brengen en zag twee benen onder de auto uitsteken. Vermoedelijk had de dief bij zijn ‘werkzaamheden’ de krik waarop de auto steunde per ongeluk aangeraakt, waarna de Rotterdammer de wagen bovenop zich had gekregen.

Toen de eigenaar de man ontdekte, waarschuwde hij meteen de hulpdiensten. Het slachtoffer bleek al enkele uren daarvoor overleden.

Zeldzame metalen

Dieven proberen vaker de katalysator van een auto te stelen. In een katalysator zitten zeldzame metalen die nodig zijn om de uitlaatgassen te reinigen. Die metalen zijn erg kostbaar. Verzekeraars zeggen jaarlijks duizenden meldingen van gestolen katalysators te krijgen.