Woensdagavond is niet Camp Nou maar het King Fahd Stadium het toneel voor El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid. De Spaanse topclubs werken deze week de Final Four van de Supercup af in Saoedi-Arabië. De reden? Die kunt u wel raden. Zowel de Spaanse voetbalbond als de clubs worden er rijker van. En Saoedi-Arabië wil er zijn imago mee oppoetsen.