Bezetting van Brusselse Begijnhofkerk door asielzoekers loopt ten einde: kerkfabriek vindt het genoeg geweest

De kerkfabriek van de Begijnhofkerk heeft beslist dat er een einde moet komen aan de bezetting van de kerk door de Union des Sans-papier pour la Régularisation (USPR). House of Compassion, de organisatie van priester Daniel Alliët, zegt in een persbericht de beslissing te begrijpen en ondersteunen, maar merkt tegelijk op dat het einde van de bezetting “geenszins het einde van onze solidariteit met mensen zonder papieren” betekent.

Het kerkgebouw is humanitair gesproken - zeker in wintertijd - niet geschikt voor opvang en de situatie in de kerk is niet meer veilig, vindt de kerkfabriek. Zij zal als eindverantwoordelijke voor het gebruik van de kerk nu de nodige juridische stappen ondernemen. Daarmee komt dus een einde aan de bezetting die eind januari vorig jaar van start ging met een honderdtal mensen. “Het ging om arbeid(st)ers zonder papieren die hier al vele jaren werken, meestal in zware uitbuitingssituaties”, schrijft Alliët op de site van House of Compassion.

Engagement blijft duren

De bezetting werd gedoogd omdat de organisatie hun schreeuw naar waardigheid erkende. Daarnaast geloofde House of Compassion dat de actievoerders “wellicht de verdienste zouden hebben de onmenselijke situatie waarin ze leven opnieuw op de politieke agenda te brengen”.

De priester wijst erop dat er eerder ook al twee keer een bezetting werd beëindigd, “omdat het niet meer veilig of niet meer opportuun was voor de politieke actie. Ons engagement bleef echter voortduren. Dat zal ook nu het geval zijn. Wij blijven mee opkomen voor de rechten van mensen zonder papieren.”

Oplossing zoeken

De laatste weken werd de actie “herleid tot louter opvang”, klinkt het. Vandaag overnachten nog een twintigtal mensen in de kerk, vooral mensen die het voorbije jaar hun woonst zijn kwijtgeraakt. De meeste actievoerders die aan de start van de bezetting deelnamen zijn intussen naar hun woonst teruggekeerd, en dus “ook terug naar vernederende uitbuitingssituaties”. Voor de twintig overblijvers wordt naar een oplossing gezocht.

In Duitsland ziet Alliët intussen een voorbeeld voor hoe de opvang van mensen zonder papieren wel kan. “Het land waar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) soms naar verwijst als gidsland, heeft met haar nieuwe regering vandaag al duidelijk de bocht gemaakt”, aldus het persbericht. “Wie er vijf jaar verblijft, krijgt er een jaar de tijd om werk te vinden of een opleiding in een knelpuntberoep te starten. (...) Waarom zou dit dan ook niet kunnen in ons België?”