“Je vertrek was even poëtisch als je leven”: kinderen van Igor Bogdanoff met Belgische gravin nemen afscheid van hun vader

Driemaal is de Franse tv-persoonlijkheid Igor Bogdanoff, net als zijn tweelingbroer Grichka overleden op 72-jarige leeftijd, getrouwd geweest. Een van die huwelijken was met een Belgische gravin, zo brengt Sudpresse aan het licht. Met haar kreeg hij drie kinderen, die op de plechtigheid afscheid genomen hebben van hun ex-echtgenoot/vader.

Zes dagen na zijn tweelingbroer Grichka overleed Igor Ostanseko-Bogdanoff op 3 januari. Beide Franse tv-persoonlijkheden werden geveld door het coronavirus, en stilaan sijpelen steeds meer details uit over de levenswandel van de broers. De kranten van Sudpresse melden woensdag bijvoorbeeld dat Igor driemaal getrouwd is geweest. De eerste keer was met Geneviève Grad, die in de Gendarmes de Saint-Tropez-films de dochter van Louis de Funes speelde. De derde keer was met schrijfster Amélie de Bourbon-Parme.

Maar de tweede keer trouwde Bogdanoff op 29 juni 1989 in Parijs met… een Belgische gravin. Ludmila d’Oultremont werd geboren in Marseille in 1965 - ze is 16 jaar jonger dan haar overleden echtgenoot - maar had de Belgische nationaliteit. Zij stamt voort uit een van de oudste adellijke Belgische families. Ze kregen samen drie kinderen - Wenceslas, Anna Claria en Sasha Maria - en scheidden in 1994.

Zij waren maandag alle vier aanwezig op de begrafenis van de broers Bogdanoff. Anna Claria, een zangeres, bracht er hulde aan haar vader. “Papa, je leven is een gedicht zonder rijm, een verhaal zonder einde. Je kunt je niet voorstellen hoezeer je de realiteit hebt betoverd”, sprak ze. “Je vertrek was net zo poëtisch en onverwacht als je hele leven.”