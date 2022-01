Geen Autosalon, wel interessante saloncondities: deze kortingen kan je scoren bij de verschillende merken

Voor het tweede jaar op rij is er geen Autosalon. Dat is vooral een financiële domper voor de merken die hun verkoop de jongste twee jaar zagen kelderen. Wie nu een nieuwe auto wil kopen en gewacht had op het Autosalon om de beste condities te krijgen, hoeft zich echter geen zorgen te maken. Er zijn zeker koopjes te doen, want er moeten dringend meer auto’s verkocht worden. Al moet je ook geen onrealistische verwachtingen hebben bij de aankoop van de nieuwste modellen. Een overzicht van wat de verschillende merken aanbieden.