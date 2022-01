Boris Johnson verontschuldigt zich na tuinfeestje in volle coronacrisis: “Ik begrijp de woede, dit hadden we anders moeten aanpakken”

Boris Johnson heeft zich in het Britse House of Commons verontschuldigd na de forse kritiek op de bijeenkomst in de tuin van zijn ambtswoning tijdens de eerste lockdown. Hij benadrukte dat het niet om een feestje ging, maar gaf wel toe dat het anders aangepakt had moeten worden. Daarop kreeg hij de wind van voren van de oppositie. Ontslag nemen doet hij niet.

Zijn verschijning voor het Britse House of Commons werd aangekondigd als een van de meest moeilijke momenten uit het premierschap van Boris Johnson. De premier ligt enorm onder vuur door zijn aanpak van de coronacrisis en – vooral – het feit dat hij op een van de zwaarste pieken van de lockdown toch een bijeenkomst in zijn tuin organiseerde met drankjes voor enkele van zijn medewerkers.

De vraag stelde zich dan ook of Johnson nog kan aanblijven als Britse premier. De oppositie was daar duidelijk over in het House of Commons: Johnson moet opstappen. Maar de premier beet van zich af en zei dat niet te doen, ondanks dat hij 25 minuten lang aanwezig was.

“Ik begrijp de woede van de mensen. Ik moet de verantwoordelijkheid nemen voor wat daar gebeurd is, en ik had dat niet mogen laten doorgaan en een andere manier moeten vinden om hen te bedanken. Maar het was geen feestje, het was een werkgerelateerde bijeenkomst die niet tegen de regels inging. Maar ik had moeten weten dat dit voor miljoenen mensen niet duidelijk zou zijn en dat het hard zou aankomen bij hen.”

Ontslag nemen doet hij dus niet. “Ik wil herhalen dat ik vond dat het een werkevenement was, en ik betreur dat we het niet anders aangepakt hebben. Ik verontschuldig me. Maar ik wacht het officiële onderzoek naar de feiten af.”