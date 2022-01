Priester in Oostenrijk veroordeeld voor foto’s van kindermisbruik

Een priester in Oostenrijk is wegens het bezit van duizenden beelden van seksueel misbruik van kinderen veroordeeld tot een boete van 4.800 euro en een gevangenisstraf van zes maanden. De katholieke geestelijke legde voor de rechtbank van Graz bekentenissen af. De beklaagde en het parket ontvingen het vonnis woensdag.

De geestelijke had de foto’s en video’s op computers en mobiele telefoons verzameld. De data waren in augustus 2021 bij een huiszoeking in de privévertrekken en het kantoor van de priester ontdekt en in beslag genomen. De man werd daarop door het bisdom geschorst.