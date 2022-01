Op de Afrika Cup gaan ze grondig te werk: zelfs doelpalen worden ontsmet

De coronagolf die drijft op de Omikron-variant bedreigt ook de Afrika Cup, die momenteel in Kameroen wordt gehouden. Er kwam al kritiek op de onbetrouwbare teststrategie, onder meer van Burkina Faso, maar er worden ook ferme inspanningen gedaan door de organisatie. Of het getuigt van window dressing of een grondige aanpak, dat laten we in het midden, maar voor de wedstrijden worden zelfs de doelpalen en dug outs ontsmet door een gespecialiseerd team.