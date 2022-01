Vrouw teruggekeerd naar Verenigd Koninkrijk na vrijspraak in spionagezaak Iran

Een vrouw die in Iran tot tien jaar cel was veroordeeld wegens spionage voor Groot-Brittannië, is na haar vrijspraak door het Iraanse Hooggerechtshof teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. De British Council, een orgaan voor de promotie van de Britse cultuur in het buitenland, heeft haar terugkeer woensdag bevestigd.

De Iraanse Aras Amiri werd begin 2018 in Iran opgepakt toen ze daar op familiebezoek was. Ze woonde toen in Londen, waar ze voor de British Council werkte. Amiri houdt zich voor die instelling bezig met het vergroten van de kennis over de Iraanse cultuur binnen het VK. De British Council is niet actief in Iran.

Een rechter had Amiri veroordeeld omdat ze de Iraanse nationale veiligheid in gevaar zou hebben gebracht en zou hebben samengewerkt met de Britse inlichtingendiensten. De vrouw probeerde eerder al om haar veroordeling terug te draaien, maar dat mislukte.

“We zijn erg verheugd te bevestigen dat Aras Amiri, werkneemster van de British Council en Iraans burger, door het Iraanse Hooggerechtshof vrijgesproken is van alle aanklachten tegen haar”, deelde de British Council woensdag mee. “Ze is vrijgelaten en naar het Verenigd Koninkrijk teruggekeerd.” De instelling “heeft de beschuldigingen tegen haar steeds weerlegd”.