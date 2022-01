Ryanair-topman Michael O’Leary hekelt “spookvluchten en krokodillentranen” van Brussels Airlines en Lufthansa

Ryanair zegt woensdag aan de Europese Commissie gevraagd te hebben om de “foutieve verklaringen” van Lufthansa te negeren omtrent de exploitatie van de vluchten in kwestie. Het enige doel van die vluchten is het blokkeren van tijdslots en zich beschermen tegen de concurrentie van lagekostenmaatschappijen, klinkt het.

“De oplossing is eenvoudig: Lufthansa zou die zitjes moeten verkopen aan een lage prijs en zo de Europese consument belonen. Velen onder hen hebben bijgedragen aan de 12 miljard euro staatssteun die Lufthansa en zijn filialen in België, Oostenrijk en Zwitserland reeds gekregen hebben...”, terwijl die burgers volgens Ryanair al hard getroffen werden door de coronacrisis.

Volgens O’Leary laat Lufthansa gaarne “krokodillentranen” vloeien over de milieu-impact van die vluchten, terwijl het bedrijf er alles aan doet om de slots te behouden. Het bedrijf herhaalt de eigen stelling dat de slots aangewend worden om de marktwerking te beperken alsook de keuze op grote luchthavens zoals Frankfurt en Zaventem. Ryanair brak sinds corona al meerdere lansen voor het vrijgeven van slots indien luchtvaartmaatschappijen die vluchten niet kunnen uitvoeren. Het bedrijf aast bijvoorbeeld op slots van Brussels Airlines op Brussels Airport, zei O’Leary vorige zomer.

18.000 onnodige vluchten

De topman van de Lufthansa-groep, Carsten Spohr, waarschuwde vorige maand in zijn kritiek op het systeem van start- en landingsrechten in de Europese Unie dat er zo’n 18.000 onnodige vluchten uitgevoerd worden in de winter om de slots te kunnen behouden. Daarvan zijn er 3.000 bij Brussels Airlines.

In normale tijden voorzien de Europese regels dat maatschappijen minstens 80 procent van hun slots voor landingen en opstijgen op een luchthaven moeten benutten, zoniet verliezen ze er het recht op. De regel werd tijdelijk opgeschort en sinds eind maart 2021 ligt de drempel op 50 procent, maar dat is volgens Spohr en anderen dus nog te hoog.

Vorige week nog verzekerde luchthavenkoepel ACI Europe dat het helemaal niet nodig is om lege vliegtuigen te laten vliegen om landingsrechten te kunnen behouden. Er is de 50 procent-drempel. En als om wat voor reden dan ook 50 procent niet haalbaar is, is er volgens ACI ook nog een uitzondering mogelijk.

De verklaring van de luchthavenkoepel volgde na nieuwe ophef over de kwestie. Volgens de kranten van Mediahuis stuurde federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) een brief naar Europees commissaris voor Transport Adina Valean omtrent de problematiek. Hij noemt de huidige ­regeling zowel vanuit economisch als ecologisch standpunt volstrekt onbegrijpelijk en vraagt om de normen voor het gebruik van de slots verder te verlagen en maatschappijen alle mogelijke flexibiliteit te geven voor het plannen van hun vluchten.