Forfait of spelen? Ten laatste vrijdag uitspraak over Standard-Beerschot na politiestaking

Standard – Beerschot ging op 15 december niet door omdat de burgemeester van Luik ze had verboden omwille van een politiestaking in de stad. Beerschot meent dat het op basis van het bondsreglement recht heeft op een forfaitzege, Standard pleit voor het uitstellen van de wedstrijd naar een latere datum.

Bevel van burgemeester of gouverneur?

Standard gaf nogmaals aan dat het niet alleen de burgemeester, maar ook de gouverneur van de provincie Luik was die de wedstrijd had verboden. In het bondsreglement staat duidelijk dat een thuisploeg een forfaitnederlaag krijgt aangesmeerd als het een wedstrijd niet kan organiseren door een verbod van een lokale overheid. Bij Beerschot vinden ze dat ook een gouverneur een lokale overheid is conform de Vlaamse decreten. Bovendien zijn ze er ook zeker van dat het wel degelijk de burgemeester was die als eerste de wedstrijd had verboden. De club heeft e-mails kunnen tonen die dat staven. Standard gaf toe dat de burgemeester een verbod heeft opgelegd, maar dat de gouverneur dat ook heeft gedaan. Standard stelt dat niet af te leiden is wie als eerste een verbod heeft uitgevaardigd.

De voorzitter van het Disciplinair Comité heeft de pleidooien van beide teams aandachtig beluisterd en zal ten laatste vrijdag een uitspraak doen over deze zaak.