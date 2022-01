Verdachte opgepakt in beruchte cold case in Frankrijk: wordt 10 jaar oud mysterie eindelijk ontrafeld?

De politie van Chambéry heeft woensdag een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de Alpenmoorden, een van de meest spraakmakende cold cases in Frankrijk. Bijna tien jaar geleden werden een Brits-Iraakse vader, zijn echtgenote en haar moeder samen met een wielertoerist doodgeschoten langs een bosweg. De twee kinderen van het koppel overleefden als bij wonder de kogelregen. Maar wat er precies gebeurd werd, blijft tot vandaag een raadsel.