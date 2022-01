Nieuwe nederlaag voor prins Andrew: rechtszaak over misbruik mag doorgaan

De misbruikzaak die Virginia Giuffre heeft aangespannen tegen de Britse prins Andrew in de nasleep van de zaak-Epstein wordt niet geseponeerd, zo heeft de rechter in New York beslist. Een grote nederlaag voor de zoon van de Queen, die gehoopt had een rechtszaak alsnog te vermijden.

De nu 38-jarige Virginia Giuffre verklaarde dat ze niet alleen slachtoffer was van de intussen overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn handlanger Ghislaine Maxwell, maar ook dat ze op 17-jarige leeftijd drie keer misbruikt werd door de Britse prins Andrew. De 61-jarige prins, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth, heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De advocaten van Andrew wilden dat de zaak geseponeerd werd omdat Giuffre in 2009 een minnelijke schikking had getroffen met Epstein, waarin stond dat ze in ruil voor de afkoopsom van 500.000 dollar (ruim 440.000 euro) niet alleen Epstein, maar ook “elke andere persoon” betrokken bij de zaak zou vrijstellen van juridische vervolging.

Guiffres advocaat hield vol dat het document irrelevant is voor de aanklacht tegen Andrew, omdat hij niet specifiek wordt vermeld en omdat de prins op dat moment niet onderworpen was aan het juridische systeem in de staat Florida, waar het document werd opgesteld. Het seksuele misbruik zou niet hebben plaatsgevonden in Florida, maar in New York, Londen en op een privé-eiland in de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Rechter Lewis Kaplan oordeelde woensdag dat Guiffres burgerlijke rechtszaak tegen de prins wel gegrond is, onder meer omdat het te voorbarig is om te oordelen dat de schikking betrokkenen zoals Andrew beschermt, aldus het 46 pagina’s tellende rechtsdocument. Zijn naam werd immers niet specifiek genoemd in de schikking.

Een proces zou mogelijk tussen september en december 2022 kunnen plaatsvinden, tenzij Andrew ­en Giuffre ondertussen instemmen met een minnelijke schikking. De prins legde eerder al zijn koninklijke taken neer.