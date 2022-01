Ouders houden crèche verantwoordelijk voor dood baby: “Pas twee weken later wisten we waarom ze stierf”

Margo overleed toen ze tien maanden oud was in de crèche waar ze verbleef. Haar ouders, Koen en Elke, willen dat het kinderdagverblijf gestraft wordt. — © if, djr

Wevelgem

Op 10 september 2020 overleed Margo Desnouck, een baby van amper tien maanden oud, in de Wevelgemse crèche waar ze die dag verbleef. De ouders van Margo houden de verzorgsters en de verantwoordelijke van de crèche verantwoordelijk voor dood van hun dochter. “Pas twee weken later wisten we hoe ze was gestorven.” De procureur wil van geen opschorting van straf weten. “Er zijn alleen maar verliezers in dit dossier.”