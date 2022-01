Noorse autoriteiten: “Twee derde minder risico op ziekenhuisopname bij omikronvariant”

Het risico om in het ziekenhuis te belanden bij een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus, is 69 procent lager dan bij de deltavariant. Dat zegt het Noorse gezondheidsinstituut FHI.

In de eerste week van 2022 werd de omikronvariant vastgesteld bij 32 procent van de ziekenhuisopnames tegenover een aandeel van 1,7 procent vier weken eerder. In dezelfde tijdspanne is de variant echter dominant geworden. Omikron is nu verantwoordelijk voor 90 procent van de nieuwe coronabesmettingen in Noorwegen.

“De omikronvariant veroorzaakt een significant lager risico op het ontwikkelen van een zwaar ziektebeeld, zeker bij gevaccineerden”, onderstreept het FHI. “Niet-gevaccineerden lopen een hoger risico op een zwaar ziekteverloop. Een hogere leeftijd en onderliggende aandoeningen verhogen dat risico nog meer”, aldus het FHI.

Desalniettemin verwachten de Noorse gezondheidsautoriteiten een omikrongolf die de zorg zwaar onder druk kan zetten. Tussen januari en maart zullen meerdere duizenden personen besmet raken, met mogelijke pieken tot 50.000 besmettingen per dag. De druk op de ziekenhuizen zou een piek bereiken ergens tussen eind januari en begin februari, schat het FHI.

Door de opflakkering van de epidemie, heeft de Noorse regering midden december een aantal coronamaatregelen opnieuw ingevoerd. Zo geldt er een verbod om alcohol te verkopen in cafés en restaurants en is telewerk waar dat mogelijk is verplicht.