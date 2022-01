Internationaal Energie Agentschap: “Rusland schuldig aan hoge Europese gasprijs”

Volgens IEA-directeur Fatih Birol kan Rusland de gasleveringen aan Europa met een derde verhogen ten opzichte van de huidige niveaus. “Er is grote krapte in de Europese gasmarkt door het gedrag van Rusland”, aldus Birol. Hij stelt dat het huidige lage niveau van de gasreserves in de Europese Unie grotendeels te wijten is aan het Russische staatsgasconcern Gazprom. Gazprom heeft altijd gezegd zich te houden aan zijn leveringsverplichtingen richting Europa.

Birol stelt dat de Russische gasleveringen aan Europa in het vierde kwartaal een kwart lager lagen dan een jaar eerder. Rusland is de belangrijkste gasleverancier van Europa. “Europa heeft als geheel onvoldoende aandacht besteed aan de cruciale rol van gasopslag bij de veiligheid van zijn gasleveringen.” Hij vindt dat Europese landen bepaalde minimumnormen moet hanteren bij het aanhouden van gasreserves.

De Europese gasprijs wordt ook gestuwd door de spanningen tussen Moskou en de westerse landen over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Overigens is de gasprijs de afgelopen tijd wel wat gedaald omdat er meer tankers met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vanuit de Verenigde Staten op weg zijn naar Europa.