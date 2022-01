Ongeziene taferelen nadat ref die in 2018 nog Belgische WK-match leidde Afrika Cup-topper twee keer (!) te vroeg affluit

Tunesië zette alles op alles om de achterstand nog om te buigen. Een kwartier voor tijd kreeg het eerst geen penalty, tot de bal op de stip belandde na een ingreep van de VAR. Mali-doelman Ibrahim Mounkoro redde de elfmeter echter en dus ging het Tunesische slotoffensief door.

Maar in de 85ste minuut floot scheidsrechter Janny Sikazwe de wedstrijd plots af. Niemand wist precies wat er gebeurde, terwijl de Tunesische bank woest richting vierde ref liep. Een foutje, blijkbaar, waarna de partij opnieuw begon. Een minuut later kreeg El Bilal Touré rood van Sikazwe, die vervolgens het VAR-advies negeerde dat die straf eigenlijk te streng was.

Door alle oponthoud zouden er wel heel wat extra minuten bijkomen, maar na 89 minuten en 40 seconden blies de scheidsrechter opnieuw op zijn fluitje. Match gedaan, en deze keer voorgoed.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tot ontsteltenis van Tunesië. In de tweede helft was de bal ook amper 17 minuten en 28 seconden in het spel. Een ongezien dieptepunt voor een Afrika Cup-wedstrijd. Komt daar nog bij dat Janny Sikazwe in 2018 geschorst werd op verdachting van corruptie tijdens een Afrikaanse Champions League-wedstrijd. Datzelfde jaar floot hij wel het WK-duel tussen de Rode Duivels en Panama.

Al leek de hele saga aanvankelijk nog niet voorbij. Tijdens de persconferentie van de Malinese bondscoach kwamen officials van de Afrikaanse voetbalbond de boel verstoren omdat de laatste drie minuten van de partij mogelijk alsnog gespeeld moesten worden, met de vierde ref als scheids.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mali liet echter weten dit niet te willen, maar de spelers stapten toch het veld op. Het waren echter de Tunesiërs die niet kwamen opdagen, tot jolijt van de Malinezen. Eindstand: 0-1, dus. Al is het nog niet zeker of die score ook zal blijven staan. De kans bestaat dat Tunesië een 3-0 aan de broek krijgt.