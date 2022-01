Olieprijs op hoogste peil in twee maanden

De prijs van ruwe olie op de financiële markten is woensdag geklommen naar het hoogste peil in twee maanden. De hogere prijs volgt na verklaringen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de Energy Information Administration van de Amerikaanse overheid over de vraag en afnemende reserves.

De prijs van de Amerikaanse oliesoort West Texas Intermediate (WTI) ging woensdagochtend (plaatselijke tijd) in New York boven de grens van 82 dollar (+1,1 procent) voor een vat met levering in februari. Een vat Europese Brent-olie voor levering in maart steeg 0,7 procent tot 84,31 dollar per vat op handelsplatform ICE Futures Europe.

IEA-topman Fatih Birol zei woensdag dat de relatief kleine impact door de omikronvariant van het coronavirus op de vraag betekent dat de olieconsumptie hoger is dan vele waarnemers gedacht hadden. De uitspraak volgde na een maandelijks rapport van de Energy Information Administration, waaruit blijkt dat de olievoorraden licht zullen afnemen in het eerste kwartaal. Bij een vorige prognose was er hier nog sprake van een toename. Volgens de IEA zijn de mondiale olievoorraden met bijna 3 miljoen vaten per dag afgenomen in december.