Kinderarts: “Laat besmette kinderen zonder symptomen gewoon naar school gaan”

Kinderarts Tyl Jonckheer pleit ervoor om te stoppen met kinderen zonder symptomen te testen of in quarantaine te plaatsen. Omikron tegenhouden is toch haast ondoenbaar, en de scholen moeten open kunnen blijven, zegt hij. “Bescherm risicopatiënten en neem maatregelen voor de groep die zich weigert te vaccineren in plaats van de hele maatschappij te ontwrichten.”