14-jarige meisjes meegelokt naar park en verkracht: 25-jarige man riskeert 5 jaar cel

Een 25-jarige man riskeert vijf jaar cel voor verkrachting van twee veertienjarige meisjes in het Astridpark in Kortrijk. De slachtoffers werden door de beklaagde en zijn minderjarige kompaan meegelokt nadat ze elkaar hadden leren kennen op café.

De feiten dateren van 15 augustus 2020. De twee minderjarige slachtoffers waren die avond erg dronken toen ze in de toiletten van een café de beklaagde en zijn medeplichtige tegenkwamen. Ze lokten de twee meisjes mee naar het Astridpark waar ze hen verplichtten om orale seks te hebben.

“Uit het onderzoek bleek dat de meisjes allebei onder invloed waren van alcohol en drugs, en hun relaas van de feiten werd bevestigd door camerabeelden”, zo zei de procureur woensdag. “Uiteindelijk gaf de minderjarige verdachte zichzelf aan bij de politie. Hij gaf ook de naam van zijn meerderjarige kompaan, maar die was illegaal in het land en is na de feiten gevlucht.”

De meerderjarige verdachte riskeert een celstraf van vijf jaar, de andere valt onder de bevoegdheid van de jeugdrechter.

Vonnis op 9 februari.