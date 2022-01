Standard slaat opnieuw toe: Gilles Dewaele (Kortrijk) trekt naar Sclessin

De 25-jarige Dewaele kent Luka Elsner natuurlijk goed van hun gezamenlijke periode in Kortrijk. Standard was na het vertrek van Hugo Siquet al even op zoek naar een nieuwe rechtervleugelverdediger. Ook Jordan Botaka (ex-STVV) van AA Gent was in beeld, maar de keuze is dus gevallen op Dewaele.

Dewaele is na Joachim Van Damme, Mathieu Cafaro en Renaud Emond de volgende transfer voor Standard. (gco, bfa)