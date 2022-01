Gevluchte Nederlandse gedetineerde overleden bij schietincident in Brecht

Bij een schietincident op de Mallebaan in Brecht is woensdag een Nederlandse man overleden. Dat bevestigt het Antwerps parket. Volgens onze informatie gaat het om een ontsnapte gedetineerde.

Het incident vond iets na 16 uur plaats op de Mallebaan in Sint-Lenaarts (Brecht). “Een Peugeot met Nederlandse nummerplaat reed met hoge snelheid over de brug vanuit Rijkevorsel, achternagezeten door de politie. In het midden van de Mallebaan kwam de bestuurder tot stilstand, stapte uit en begon te schieten op de aankomende politie”, vertelt een ooggetuige die liever anoniem blijft.

De politie opende daarop het vuur op de verdachte. “Het was heel heftig allemaal, zeker omdat we vlakbij stonden. Er werden zeker dertig schoten gelost”, zegt de man nog. Bij de schietpartij is de man uiteindelijk ook overleden.

Tinneke uit Sint-Lenaarts was op de Hoogstraatsebaan getuige van de achtervolging. “De kleine auto met Nederlandse nummerplaat kwam vanuit de richting van Hoogstraten. Hij reed over de voetpaden en reed met hoge snelheid over het verkeerde baanvak. Wij konden hem maar net ontwijken.” Op dat moment reed de politie nog achter de vluchtende bestuurder aan. “Een pluim aan de politie, die volgens mij veilig gehandeld heeft tijdens de achtervolging. Dit mag zeker ook gezegd worden.”

Volgens onze informatie ging het om een man die in Nederland uit een gevangenis kon ontsnappen. Vanuit Breda stak hij de grens met België over. De Nederlandse politie lichtte de Belgische politie in, waarna de achtervolging werd ingezet.

Het Antwerps parket bevestigt dat er een Nederlandse man is overleden, maar zegt dat de precieze omstandigheden verder moeten onderzocht worden. De politie heeft de Mallebaan in beide richtingen volledig afgesloten tussen het kruispunt met Heihoefke en Kraaienhorst.

ella, sare, jtp