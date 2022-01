KMI waarschuwt voor sneeuw en ijsplekken in nacht van woensdag op donderdag

Vooral in het zuidoosten van het land is er woensdagavond vanaf 20 uur kans op sneeuw en lokaal rijm- of ijsplekken. De winterse buien kunnen tot donderdagochtend duren en zullen vooral over Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel trekken.

Voor het hele land wordt op vele plaatsen mist verwacht. Die mist kan de zichtbaarheid beperken tot minder dan 200 meter, en kan donderdagochtend nog een tijdje blijven hangen. De mist klaart pas op in de loop van de dag.