Nederlanders dopen Dordrecht om tot ‘Antwerpen’: “Daar mag alles”

Onze noorderburen kreunen onder een harde lockdown. De Nederlandse regering besliste onder meer om handelszaken op slot te gooien, een maatregel die voor grote ergernis zorgt bij ondernemers. In Dordrecht kwamen de handelaars met een originele protestactie op de proppen: op de straatnaambordjes in de binnenstad staat er ‘Antwerpen’ te lezen. “Want daar mag alles”, klinkt het.

Door de lockdown trokken heel wat Nederlanders naar Antwerpen om te shoppen. Een goede zaak voor de Antwerpse economie, maar een bloedbad voor de Nederlandse handelaars.

Om hun ongenoegen te uiten, bedachten de ondernemers in Dordrecht daarop een ludieke protestactie: de straatnaambordjes overplakken met daarop het opschrift ‘Antwerpen’. Maar in tegenstelling tot de Meir, waar het in deze soldendagen over de koppen lopen is, is het in de winkelstraten van de Zuid-Hollandse stad ijzig stil.

“Wat er nu gebeurt in Nederland met de huidige lockdown, is niet meer te verklaren”, zegt Arien van Pelt van POBD, een ondernemersvereniging in het centrum. Van Pelt hoopt dat er dringend iets verandert. “Er moet een plan komen hoe we weer kunnen openen op een veilige manier. Dat kan winkelen op afspraak zijn, of iets anders. Je kunt van alles bedenken. Maar nu is er totaal geen horizon, geen uitzicht op verbetering.”

Ondernemers lijden

Ook Maarten Burggraaf, wethouder (het equivalent voor een schepen in België) in Dordrecht, ziet de gevolgen van de lockdown met lede ogen aan. “Het doet pijn om te zien hoe de ondernemers hieronder lijden. En om de stad Dordrecht zo te zien: normaal is het een trekpleister voor Belgische toeristen. Nu gaat Dordrecht naar Antwerpen toe om te winkelen.”

Dordrecht omdopen tot Antwerpen? “Niets beter dan het origineel, beste noorderburen”, tweet Antwerps schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) met een knipoog als reactie op de ludieke actie. De Ridder maakt van de gelegenheid gebruik om de Nederlanders te verwelkomen. “Altijd welkom. En laat de wagen dan in de RANDPARKING. Wij zeggen hier trouwens niet voor niets: De Rest Is Parking.”

