Franse justitie gaat in op vier Spaanse verzoeken tot overdracht ETA-leider “Txeroki”

Die organisatie geldt als verantwoordelijk voor meer dan 850 doden, sinds haar stichting in 1959. De ontbinding vond in 2018 plaats.

“Txeroki” - Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina is zijn echte naam - werd in november 2008 gearresteerd in het Franse Cauterets, als meest gezochte leider van de ETA.

De Franse justitie veroordeelde hem al meerdere keren en hij kan ten vroegste in 2032 vrijkomen.

In Spanje is de man in 2011 tot 377 jaar cel veroordeeld voor 21 pogingen tot moord en terreurdaden.