Verenigde Staten leggen sancties op aan vijf Noord-Koreanen wegens nieuwe rakettests

“De laatste raketlanceringen door Noord-Korea vormen een nieuw bewijs dat het land zijn verboden programma blijft ontwikkelen, ondanks de oproepen van de internationale gemeenschap tot diplomatie en denuclearisering”, zo staat in een mededeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De vijf gesanctioneerde personen hebben volgens het ministerie goederen geleverd die noodzakelijk zijn voor het Noord-Koreaanse programma. Op de sanctielijst staat onder meer Choe Myong Hyon, die zich in Rusland gevestigd heeft en die gelinkt wordt aan een Noord-Koreaanse instelling die eerder al gesanctioneerd werd voor betrokkenheid bij de ontwikkeling van het wapenprogramma. De vier anderen verblijven in China, maar zijn verbonden aan dezelfde instelling.

Voorts heeft Washington ook sancties uitgeschreven tegen de Noord-Koreaan O Yong Ho, de Rus Roman Anatolievitsj Alar en de Russische entiteit Parsek. Hun eventuele bezittingen in de VS worden bevroren wegens hun “activiteiten of transacties die materieel hebben bijgedragen aan de proliferatie van massavernietigingswapens” door Pyongyang.

Noord-Korea heeft laten weten dat het dinsdag een hypersonische raket heeft getest. Vorige week had het land ook al een test met een gelijkaardige raket uitgevoerd. Washington heeft de tests veroordeeld als een schending van de VN-resoluties en een bedreiging voor de internationale gemeenschap.