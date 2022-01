Ryanair belooft meer dan 30.000 passagiers te vergoeden voor staking in 2018

Meer dan 30.000 passagiers die op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september 2018 hun vlucht geannuleerd of sterk vertraagd zagen door een vakbondsactie bij Ryanair, kunnen nu een compensatieregeling vragen. Dat is het gevolg van een deal die de Ierse lagekostenmaatschappij sloot met Test Aankoop. Vandaag kregen de eerste passagiers een mail van Ryanair.

In de zomer van 2018 werden door stakingsacties van Ryanair-werknemers op de luchthavens van Zaventem en Charleroi bijna 200 vluchten geannuleerd of vertraagd.

Nu belooft Ryanair de gedupeerde reizigers te vergoeden. “De regeling”, zegt Simon November van Test Aankoop, “is het gevolg van de deal die we met Ryanar onderhandeld hebben na onze class action in 2019, een groepsvordering ter bescherming van de consument.”

De compensatieregeling die is afgesproken, houdt de mogelijkheid in om een vergoeding te ontvangen in de vorm van een voucher met een waarde tussen 250 en 400 euro, afhankelijk van de duur van de geannuleerde of vertraagde vlucht.

Die voucher kan ook worden omgezet in cash als hij niet werd gebruikt tijdens het eerste jaar na uitgifte ervan.

© BELGAIMAGE

Bijkomende en redelijke onkosten zoals hotelaccommodatie, autohuur en andere onkosten die rechtstreeks verband houden met de annuleringen of vertragingen kunnen ook worden teruggevraagd, rechtstreeks bij Ryanair of via Test Aankoop (https://www.testaankoop.be/ryanair).

“Klanten hebben drie maanden de tijd vanaf de datum van verzending van de e-mail die ze ontvangen van Ryanair om deel te nemen aan deze regeling”, laat de klantendienst van Ryanair weten. Vandaag hebben heel wat reizigers de mail al in hun mailbox gekregen.