Nog meer comedy kapers op de Afrika Cup: bandje met volkslied is zoek, spelers moeten dan maar zelf zingen

De Afrika Cup is elk jaar wel goed voor een paar straffe stoten. Woensdag was het zowaar twee keer raak. Voor de groepswedstrijd tussen Mauritanië en Gambia werd tot tweemaal toe het verkeerde volkslied afgespeeld voor de mannen van Mauritanië. Het bandje was zelfs zo ver zoek dat de spelers werden aangenaamd om het volkslied dan maar zelf te zingen...