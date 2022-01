Ervaren verdedigers Opare en Wagué moeten Seraing mee in eerste klasse houden

De 31-jarige Opare zat zonder club sinds zijn contract in de zomer van 2021 afliep bij Zulte Waregem. Hij trainde in december mee bij Seraing en kon er zo een contract versieren. Opare brak in België door bij Standard. De Rouches plukten de Ghanese vleugelverdediger in 2010 weg bij de jeugd van Real Madrid. Nadien vertoefde Opare bij Porto (2014), Besiktas (2015), Augsburg (2015-2018) en Lens (2017). In 2018 keerde hij terug naar België om bij Antwerp aan de slag te gaan. In het seizoen 2020-2021 stond hij op de loonlijst bij Zulte Waregem.

“Ik voel me erg fit en kijk uit naar deze nieuwe uitdaging”, reageert Opare. “Sinds mijn vertrek bij Zulte onderhoud ik mijn conditie op eigen kracht, onder meer met een physical coach in Duitsland. Ik mis het wedstrijdritme, maar ik ben ervan overtuigd dat het snel terug zal komen.”

Wagué, 30 jaar, komt over van het Franse Nantes, waar hij dit seizoen nog niet aan spelen toekwam. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Amiens. Voordien verdedigde de Malinese international de kleuren van zijn jeugdclub Caen (2011-2014), Udinese (2014-2017), Leicester (2017), Watford (2017-2018) en Nottingham Forrest (2019). Met Mali speelde hij vier keer de Africa Cup, maar voor het huidige Afrikaanse kampioenschap zat hij niet in de selectie.

Seraing staat in 1A op de zeventiende en voorlaatste plaats met negentien punten. Zulte Waregem, op een veilige zestiende stek, telt 23 punten.