En dan zit je plots in lockdown met je blind date: dagboek van Chinese vrouw gaat viraal

Omdat hij indruk op haar wilde maken met zijn kookkunsten, besloot de Chinese Wang om voor hun eerste afspraakje naar het huis van haar blind date te gaan, in Zhengzhou. Maar net op dat moment werd er in de stad een strikte lockdown opgelegd en werd de hele omgeving afgesloten. Wang zat vast. Bij haar blind date. En ze begon er videodagboeken van te delen.

“Ik word wat ouder en ben nog vrijgezel”, zo getuigde Wang in een lokale krant. “Daarom had mijn familie me tien matches voorgesteld. Tien mannen met wie het mogelijk zou klikken en waarmee ik een relatie kon beginnen en - wie weet - later kon trouwen.”

Wang trok voor een week naar Zhengzhou, waar ze haar tien ‘matches’ (voor het eerst) zou ontmoeten. Zondag was het tijd voor afspraakje nummer vijf. “Een man die zijn kookkunsten wilde laten zien en me bij hem thuis uitnodigde”, aldus de Chinese vrouw.

Een recente uitbraak van coronabesmettingen leidde er echter toe dat de lokale autoriteiten meteen een strikte lockdown oplegden in de stad. Op het moment dat Wang haar maaltijd aan het afronden was, werd de hele omgeving afgesloten. Wang mocht de woning van haar date niet meer verlaten.

Om de tijd te doden begon ze op het Chinese sociaal medium WeChat video’s te posten over haar “nieuwe” leven, in lockdown met iemand die ze nog maar pas had leren kennen. In de videodagboeken is te zien hoe de man voor haar kookt, huishoudelijke klusjes doet en op zijn laptop werkt - vaak terwijl zij doet alsof ze slaapt. “Behalve het feit dat hij even veel zegt als een houten paspop, heeft hij ook goede kwaliteiten. Zijn eten is misschien middelmatig, maar hij is tenminste bereid om te koken. Dat vind ik al geweldig.”

Helaas is er geen sprake van een happy end. Hun gezamenlijke opsluiting heeft er niet voor gezorgd dat er een romance opengebloeid is. Maar door haar videoposts is Wang wel een ‘instant beroemdheid’ geworden. Haar filmpjes werden in enkele dagen tijd miljoenen keren bekeken in China.

Die populariteit heeft Wang intussen wel gedwongen om enkele filmpjes weer offline te halen. “Het was wat beschamend voor mijn date”, zegt ze. “Vrienden hadden hem al gebeld, deze video’s hebben zijn leven zeker beïnvloed, dus heb ik ze maar verwijderd. Iedereen bedankt voor de aandacht. Ik hoop dat de uitbraak snel voorbij is en dat mijn alleenstaande zussen ook snel een relatie vinden.”