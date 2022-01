80-jarige Palestijn gestorven na arrestatie door Israëlisch leger

Een 80-jarige Palestijn is volgens Palestijnse bronnen op de Westelijke Jordaanoever gestorven nadat hij kortstondig door Israëlische soldaten was vastgehouden. Het Israëlische leger deelde mee dat de soldaten in de nacht van dinsdag op woensdag bij Jiljiliya waren om “terreuractiviteiten te verhinderen”.

Het Palestijnse persbureau Wafa meldde dat soldaten de man ‘s nachts in een dorp bij Ramallah opgepakt, geblinddoekt en geboeid hadden. Nog vier andere mannen werden opgepakt.

Aan Palestijnse zijde klonken ook verwijten dat de soldaten de 80-jarige getreiterd en in een pand in opbouw hadden achtergelaten. Een inwoner trof hem daar dood aan, meldde Wafa. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid deelde mee dat bij zijn aankomst in een ziekenhuis de dood van de man werd vastgesteld. Naar verluidt stierf hij aan een hartinfarct.

Het Israëlische leger deelde mee dat volgens een voorlopig onderzoek van de plaatselijke bevelhebbers een Palestijn werd opgepakt die zich tegen een controle had verzet en die daarna werd vrijgelaten. Er is een grondig onderzoek naar het voorval geopend. “Het leven van elke Israëliër en elke Palestijn is belangrijk”, zei een woordvoerder.

De Palestijnse premier Mohammed Schtaje en het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelden het incident en stelden Israël verantwoordelijk voor de dood van de man.