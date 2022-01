Het aandeel van de Nederlandse gezondheidsspecialist Philips is woensdag op de beurs gekelderd na een joekel van een omzet- en winstwaarschuwing. Tekorten in de logistieke keten en een immense terugroepactie kosten de groep ettelijke miljoenen. Beleggers deden het aandeel prompt in de ramsj: de koers dook in één dag dik 15 procent lager.