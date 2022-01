In een slaatje, met kaassaus of gewoon gestoofd. Witloof is een Belgisch erfgoed, maar we eten er alsmaar minder van. Jaar na jaar krimpt de populariteit van de ietwat bittere stronkjes en zeker bij jongeren, zo blijkt uit onderzoek van GFK Belgium. En het is niet de enige groente waarvoor onze passie daalt. Een nieuwe campagne – met topchef – moet daar verandering in brengen.