Kippenvelmoment: 265 kinderen blazen bellen voor verjaardag van overleden Lisa (10)

“We verloren Lisa een viertal maanden geleden aan de gevolgen van kanker”, vertelt Ilse Desmedt, directrice van de vrije basisschool Sint-Michiel, de plek waar Lisa naar school ging. “Dat hebben we als school heel intens beleefd. Sindsdien willen we Lisa betrekken bij elke belangrijke gebeurtenis. Het zou dinsdag haar verjaardag geweest zijn. Dat konden we als school zeker niet zomaar voorbij laten gaan.”

De school besloot bewust om aandacht te schenken aan de verjaardag van Lisa. “Het toont enerzijds dat we haar nooit zullen vergeten en anderzijds is het een manier om het rouwproces bij onze kinderen goed te laten verlopen. We tonen dat we haar verjaardag zeker niet vergeten, maar we brengen dat op een positieve manier.”

Rouwhoekje

De symboliek van het bellenblazen verwijst terug naar de uitvaart van Lisa. “Toen hebben de kinderen ook bellen geblazen. Ze staan symbool voor veel kusjes naar de hemel die we naar Lisa sturen. Elk kindje kreeg ook een bellenblazer mee naar huis. Als ze dan een moment hadden waarop ze Lisa missen, kunnen ze via de ‘bellenpost’ kusjes sturen naar de hemel. Het is een positieve manier van vormgeven.”

In de school is er ook een rouwhoekje voor Lisa ingericht aan de inkom. “We willen meer betrokken zijn bij Lisa dan enkel via een foto. Vandaar ook dit gebaar.” 265 kinderen blaasden dinsdag bellen voor het huis van Lisa. Ze zongen ook verjaardagsliedjes. “Dat hebben we natuurlijk gedaan in samenspraak met de ouders.”

Lisa zou woensdag elf jaar geworden zijn. — © IF

“We wisten dat de school iets wou doen voor de verjaardag van Lisa, maar we wisten niet wat”, vertelt Sophie Dufour, mama van Lisa. “Op deze moeilijke dag is dit een enorm mooi gebaar. Het doet ons deugd om te zien dat de school zo verbonden is.”

Veel berichtjes

De school van Lisa blijft haar ook in klas gedenken. “Ze hebben haar schoolbankje in haar vroegere klas gezet. Vandaag hebben de leerlingen het versierd met lieveheersbeestjes, dat was het symbooltje van Lisa.” De ouders van Lisa vinden het mooi dat de school haar niet vergeet. “We staan altijd open voor zulke gebaren. Het is ook mooi dat ook de kinderen aan haar denken in deze periode. We kregen al heel veel berichtjes van leerkrachten, maar ook van de ouders van klasgenootjes. Dat geeft een heel warm gevoel.”