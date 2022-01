Spannender wordt het niet: Cayman klopt Wullaert met miniem verschil en wint haar tweede Gouden Schoen

Janice Cayman heeft woensdagavond in Antwerp Expo voor de tweede keer in haar carrière de Gouden Schoen bij de vrouwen in ontvangst mogen nemen.

De middenveldster van de Franse topclub Olympique Lyon kreeg 260 punten achter haar naam en haalde het daarmee met één puntje meer van haar collega-Red Flame Tessa Wullaert. Tine De Caigny, de Gouden Schoen van vorig jaar, eindigde met 227 punten op de derde plaats.

In 2017 ging de bekroning voor de eerste keer naar Cayman. In 2018 en 2019 won Wullaert twee keer op rij, nadat ze in 2016 reeds de eerste Gouden Schoen bij de vrouwen in ontvangst had mogen nemen. Wullaert blijft zo met drie Gouden Schoenen recordhoudster, maar voelt de hete adem van Cayman dus wel in de nek.

Cayman en haar collega’s bij de Red Flames staan voor een erg belangrijk jaar. Komende zomer volgt er immers het tweede opeenvolgende EK, dat in Engeland wordt afgewerkt. De Flames nemen het er in groep D op tegen Frankrijk, Italië en IJsland. In april volgen er eerst nog belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2023.

Uitslag:

1. Janice Cayman (Olympique Lyon) 260

2. Tessa Wullaert (Anderlecht) 259

3. Tine De Caigny (Anderlecht/Hoffenheim) 227

4. Amber Tysiak (OHL) 169

5. Julie Biesmans (PSV) 116

“Ik ben ongelofelijk trots dat deze eer me een tweede keer te beurt valt”, aldus Cayman na afloop. “Ik had het Tessa of Tine ook gegund, echt waar, maar ik ben blij dat ik het gehaald heb. De Schoen krijgt een ereplaats - het is de mooiste prijs die je kunt winnen. Dat ik met amper één punt verschil win, is straf. Nogmaals: ook Tessa was een terechte winnares geweest. Ze is een fantastische speelster.”

(Vincent Van Genechten)