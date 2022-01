Ablie Jallow (Seraing) schenkt bondscoach Tom Saintfiet zege op Afrika Cup

Ook Gambia is woensdag met een 1-0 zege aan de Afrika Cup in Kameroen begonnen. In Limbé won het door Tom Saintfliet gecoachte West-Afrikaanse land met het kleinste verschil van Mauritanië. Ablie Jallow, door het Franse Metz aan Seraing uitgeleend, scoorde het enige doelpunt van de partij in de tiende minuut. De winger haalde vanaf zo’n 20 meter uit met links.