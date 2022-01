Real Madrid trekt aan langste eind na spektakelstuk en verlengingen tegen Barcelona en stoot door naar finale Supercup

Barcelona en Real Madrid hebben er een spektakelstuk van gemaakt in de halve finale van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië.

Halfweg de eerste helft bracht Vinicius Junior Real, dat zonder Eden Hazard aan de wedstrijd begon, op voorsprong. Benzema ontfutselde Busquets de bal en stuurde Vinicius de diepte in. Araujo had geen verhaal tegen de Braziliaanse spurtbom, die de 0-1 voorbij Ter Stegen knalde. Op slag van rust maakte Barça gelijk. Na een voorzet van Dembélé wilde Militao het leer wegwerken. Via het been van Luuk de Jong en de paal botste de bal echter voorbij Thibaut Courtois.

Verlosser Valverde

Een kwartier voor tijd leek Benzema zijn ploeg naar de overwinning te schieten. In twee tijden trapte hij de bal voorbij Ter Stegen. Even later kwam de ‘thuisploeg’ echter opnieuw op gelijke hoogte. Invaller Ansu Fati, die zijn comeback maakte na een blessure, kopte de 2-2 voorbij Courtois. In de verlengingen trapte invaller Valverde Real alsnog naar de finale. Daarin nemen Courtois en co. het zondag op tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Atletico Madrid en Athletic Bilbao, die vanavond wordt gespeeld. (ybw)