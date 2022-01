In normale tijden weet een burgemeester niet naar welke receptie eerst lopen. Maar door corona vallen al die eetfestijnen, kermissen en feesten in het water en komt er plots een zee van tijd vrij. De ene heropent z’n kapsalon, de andere kruipt in z’n duivenkot, of zit gewoon thuis voor tv. “Wie weet zal mijn vrouw blij zijn als ik eindelijk weer meer van huis ben.”