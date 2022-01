3.000 gemiste kankerdiagnoses door corona: vooral huidkanker bleef onder de radar

Er zijn tijdens de eerste twee golven van de coronapandemie fors minder kankers vastgesteld dan normaal. Vooral huidkanker ontsnapte aan de aandacht, het aantal diagnoses daalde met 65 procent tijdens de piek van april 2020. Nog altijd is die achterstand niet goedgemaakt: ondanks enkele inhaalbewegingen zijn er in totaal nog zowat drieduizend diagnoses minder dan verwacht. “Bij aanhoudende klachten ga je het best langs bij de dokter”, luidt het advies.