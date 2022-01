Kortrijk overspoeld door miserie, coach Karim Belhocine ziet match tegen AA Gent liever uitgesteld: “Covid maakt de selectie, niet ik”

KV Kortrijk zit in de hoek waar de klappen vallen. Ondanks een lawine aan coronabesmettingen (14 spelers en 5 stafleden) kondigde de club aan vrijdag hoe dan ook te spelen tegen AA Gent, maar dat ziet coach Belhocine niet zitten. “Ik zou liever niet spelen. We moeten niet heiliger dan de paus willen zijn. Ik zit in een situatie waarin niet ik, maar Covid de selectie zal bepalen.”