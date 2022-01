Malle

In het ziekenhuis AZ Voorkempen zijn drie niet-gevaccineerde kinderen die een coronabesmetting hadden opgelopen opgenomen met het MIS-C-syndroom. Dat kan meerdere organen in het lichaam aantasten. Kinderen moeten soms beademd worden en in zeldzame gevallen dreigt blijvende schade. Kinderarts-intensivist Thomas Crijnen: “Let als ouder vooral op wat vreemdere klachten.”