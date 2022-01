Paul Onuachu bezorgt KRC Genk 20 jaar na Wesley Sonck nog eens een Gouden Schoen: “Ze zullen een maatje 46 moeten voorzien”

De Gouden Schoen is er eentje voor een grote voet. Paul Onuachu (27) won de trofee met 61 punten voorsprong op Noa Lang en troefde ook Charles De Ketelaere af. Zo heeft RC Genk twintig jaar na Wesley Sonck weer een Gouden Schoen in de rangen. Een terechte winnaar, de Nigeriaanse spits scoorde in 2021 maar liefst 31 doelpunten en was onstopbaar. “Ik blijf altijd maar dromen van meer goals.”