Kans definitief verkeken voor Club Brugge-goudhaantjes Noa Lang en Charles De Ketelaere?

Voor het tweede jaar op rij verlaat Club Brugge het Gala van de Gouden Schoen zonder hoofdprijs. Lang en De Ketelaere reageerden ontgoocheld, maar een furieuze aftocht uit Antwerp Expo was er niet bij.

“We moeten nu alles op de collectieve prijzen zetten”, was het diplomatische commentaar van De Ketelaere. Lang kreeg tijdens de uitzending de vraag of zijn maniertjes op het veld hem misschien punten hadden gekost. “Maniertjes? Het is een beetje zoals ik ben. Ze hebben me gebracht waar ik ben en ik zat toch bij de laatste drie. Uiteindelijk zal het best goed zijn, anders zat ik hier niet. Ik zal niet veranderen. Dit is Noa Lang, sorry.”

Lang en De Ketelaere klokten af op 272 en 271 punten, nog altijd 40 eenheden minder dan wat Onuachu alleen maar in de eerste ronde vergaarde. In de tweede ronde kreeg de Nigeriaan er nog eens 22 punten bij, waardoor hij met 60 punten voorsprong won. Bij de Brugse spelers leeft het wrange gevoel dat ze elkaar punten hebben afgepakt. De ‘nederlaag’ is ook zuur omdat het gouden duo van Club deze zomer wellicht andere oorden opzoekt.

De Ketelaere laat het nog in het midden, maar geeft toe naar aanbiedingen te zullen luisteren. Lang was heel duidelijk. “Ik ben eerlijk: de kans is heel groot dat ik aan mijn laatste halfjaar bij Club begin.” De kans lijkt groot dat ze hun kans op een Gouden Schoen hebben verkeken. Beiden kregen wel een troostprijs. CDK volgde zichzelf op als Belofte van het Jaar, Lang scoorde het Doelpunt van het Jaar.(bla)