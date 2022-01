Wie een sociale woning huurt, mag geen eigendom bezitten in het buitenland. Vorig jaar werden in Limburg 70 onderzoeken opgestart naar mogelijke fraude. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Hasselt/Genk/Beringen/Houthalen

De sociale huisvestingsmaatschappijen in Limburg hebben vorig jaar 70 onderzoeken afgerond naar sociale huurders met onroerend goed in het buitenland. In de helft van de dossiers was er sprake van fraude. In geen enkele andere provincie werden zoveel frauderende huurders betrapt.