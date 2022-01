Leider van Republikeinen gevraagd om mee te werken aan onderzoek naar bestorming Capitool

Kevin McCarthy, de fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, is woensdag uitgenodigd om te getuigen voor de parlementscommissie die de rol onderzoekt van Donald Trump bij de bestorming van het Capitool.

McCarthy zal vooral ondervraagd worden over zijn gesprekken met Trump voor tijdens en na de gewelddadige aanval op 6 januari 2021. De voorzitter van de commissie, Bennie Thompson, stelde hem een ontmoeting op 3 of 4 februari voor.

De nummer twee van het Huis had woensdagavond nog niet geantwoord, maar gezien het verzet van zijn partij tegen de werkzaamheden van de commissie lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij op de uitnodiging zal ingaan.

Trump

De commissie tracht de verantwoordelijkheid van Donald Trump vast te stellen voor de aanval op de tempel van de Amerikaanse democratie door enkele honderden van zijn aanhangers, op het ogenblik dat de verkozenen de overwinning van zijn rivaal Joe Biden bij de presidentsverkiezingen aan het ratificeren waren.

In de onmiddellijke nasleep van de bestorming, waarvan het geweld de wereld schokte, had Kevin McCarthy Donald Trump bekritiseerd omdat hij zijn kiezers gedurende enkele weken en tot op de minuut voor hun machtsgreep had bestookt met ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude.

Maar net als de overgrote meerderheid van de Republikeinen heeft McCarthy zich sindsdien geschaard achter de voormalige president, die nog steeds een sterke greep op zijn partij en zijn kiezers heeft.